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00:18, 1 апреля 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о подготовке России открыть еще один участок фронта

Командир батальона ВСУ: Россия готовится открыть еще один участок фронта

Фото: Global Look Press

Россия готовит дополнительные резервы, чтобы открыть еще одно направление фронта, заявил командир батальона беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко в интервью Radio NV.

По его словам, создание резерва позволит усилить давление на нынешнюю боевую линию, либо открыть новый участок фронта. По мнению бойца ВСУ, в России проходят «скрытые мобилизационные процессы».

«Они формируют дополнительный резерв. Он может так или иначе быть применен либо для продолжения натиска на текущей линии боевого соприкосновения, либо для открытия другого направления сосредоточения усилий, то есть еще одного отрезка фронта», — указал военнослужащий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря Воздушно-космическим силам (ВКС) Россия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта в зоне проведения спецоперации (СВО).

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      Марина Совина
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