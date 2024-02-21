Путин заявил о переломе на сложных участках фронта на СВО благодаря ВКС России

Путин: благодаря ВКС удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта

Благодаря Воздушно-космическим силам (ВКС) Россия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта в зоне проведения спецоперации. Об этом на церемонии вручения госнаград воинским частям заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», — сказал президент. Он также отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими ВКС России.

Путин 21 февраля вручил награды воинским частям ВКС России. Он выступил перед военнослужащими с краткой речью. Главе государству свой доклад представил министр обороны Сергей Шойгу, который рассказал о построении войск.

Ранее президент сообщал, что на одном из участков фронта в зоне СВО сложилась сложная ситуация, связанная с беспилотными летательными аппаратами. Этот вопрос глава государства обсудил на встрече с военными. Путин не уточнил, о какой местности идет речь.