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11:49, 21 февраля 2024Россия

Путин заявил о переломе на сложных участках фронта на СВО благодаря ВКС России

Путин: благодаря ВКС удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Благодаря Воздушно-космическим силам (ВКС) Россия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта в зоне проведения спецоперации. Об этом на церемонии вручения госнаград воинским частям заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», — сказал президент. Он также отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими ВКС России.

Путин 21 февраля вручил награды воинским частям ВКС России. Он выступил перед военнослужащими с краткой речью. Главе государству свой доклад представил министр обороны Сергей Шойгу, который рассказал о построении войск.

Ранее президент сообщал, что на одном из участков фронта в зоне СВО сложилась сложная ситуация, связанная с беспилотными летательными аппаратами. Этот вопрос глава государства обсудил на встрече с военными. Путин не уточнил, о какой местности идет речь.

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      Анастасия Шейкина
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