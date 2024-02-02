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18:04, 2 февраля 2024Россия

Путин сообщил о сложной ситуации на одном из участков СВО. О чем военные рассказали президенту?

Путин обсудил с Генштабом сложности с БПЛА на одном из участков в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что на одном из участков в зоне специальной военной операции (СВО) сложилась сложная ситуация, связанная с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Этот вопрос глава государства обсудил на встрече с военными.

«Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», — рассказал Путин.

Он отметил, что из ежедневных контактов с военными, в том числе находящимися непосредственно на передовой, можно сделать вывод о важности беспилотников в зоне боевых действий.

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Правительство займется производством приборов по обнаружению и комплексному подавлению БПЛА

Один из участников встречи рассказал президенту, что инициативная группа занимается разработкой приборов по обнаружению и комплексному подавлению вражеских дронов. Он предложил встроить эту деятельность в проект по развитию российской электроники и попросил доступ к компонентной базе.

То, что вы делаете, чрезвычайно важно. И, конечно, нужно вам помочь. Вот Денис Валентинович Мантуров здесь, вице-премьер и министр промышленности. Основные деньги сейчас мы вкладываем в возрождение микроэлектроники. Не просто радиоэлектроники, а микроэлектроники

Владимир Путинпрезидент России

Объем финансирования отрасли беспилотников может достигать одного триллиона рублей

В 2023 году Владимир Путин оценил объем финансирования отрасли беспилотников и заявил, что он может достигать одного триллиона рублей.

По мнению президента, это направление является важнейшим и очень перспективным, потому государству необходимо активно работать над этим. «За отраслью беспилотных аппаратов будущее, в ней концентрируются последние разработки по целому ряду направлений», — подчеркнул глава государства.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Россия начала применять беспилотники по уязвимому месту ВСУ

Военнослужащие Российской армии нашли уязвимые для беспилотников отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс, военные применяют FPV-беспилотники, находясь на расстоянии, и отрабатывают ими по окопам, где могут скрываться украинские бойцы.

«Несмотря на то что украинцы развертывают все новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта. Они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой», — заключил Экс.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В декабре 2022 года Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать и использовать беспилотники. Глава государства убежден, что их нужно интегрировать в единую сеть и внедрять повсеместно.

«У нас есть хороший опыт разработки подводных беспилотников», — подчеркнул Путин.

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, морские дроны российского производства смогут облегчить задачи флота. Он заявил, что в скором времени морских дронов станет больше и их будут использовать для особых целей.

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