Путин оценил объем финансирования отрасли беспилотников в России

Путин заявил, что объем финансирования отрасли беспилотников может достигать 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин оцени объем финансирования отрасли беспилотников и заявил, что он может достигать одного триллиона рублей. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства назвал это направление важнейшим и очень перспективным. «Скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже, будем работать активно, то это будет один трлн рублей, вот такой будет объем», — отметил он.

Путин добавил, что за отраслью беспилотных аппаратов будущее, в ней концентрируются последние разработки по целому ряду направлений. Он также указал, что использование БПЛА является практически безграничным.

Российский лидер пояснил, что развитие беспилотников значительно поднимает конкурентоспособность любой экономики, поэтому для достижения структурных изменений следует сосредоточиться на развитии в этом направлении.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийный выпуск тяжелых ударных беспилотников «Охотник» для Министерства обороны России начнется в 2023 году.

