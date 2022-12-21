Путин высказался о повсеместности беспилотников в ВС России

Путин заявил о необходимости развития и использования беспилотников в ВС России

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо активно развивать и использовать беспилотные летательные аппараты в Вооруженных силах страны. Такое заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Минобороны России, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По мнению главы государства, беспилотники должны быть повсеместно — их следует интегрировать в единую сеть и внедрять во все отделения и роты.

Путин подчеркнул, что у России есть хороший опыт разработки подводных беспилотников, а промышленность способна разрабатывать также воздушные и наземные аппараты.

21 декабря стало известно, что Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации «Ростех» изготовила демонстратор гибридной силовой установки мощностью 100 киловатт, которая может использоваться в беспилотниках и легких вертолетах. Демонстратор установки состоит из энергоузла (газотурбинный двигатель и электрогенератор), ряда ключевых электрических агрегатов и системы автоматического управления.