Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:18, 21 декабря 2022Наука и техника

Путин высказался о повсеместности беспилотников в ВС России

Путин заявил о необходимости развития и использования беспилотников в ВС России

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо активно развивать и использовать беспилотные летательные аппараты в Вооруженных силах страны. Такое заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Минобороны России, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По мнению главы государства, беспилотники должны быть повсеместно — их следует интегрировать в единую сеть и внедрять во все отделения и роты.

Путин подчеркнул, что у России есть хороший опыт разработки подводных беспилотников, а промышленность способна разрабатывать также воздушные и наземные аппараты.

21 декабря стало известно, что Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации «Ростех» изготовила демонстратор гибридной силовой установки мощностью 100 киловатт, которая может использоваться в беспилотниках и легких вертолетах. Демонстратор установки состоит из энергоузла (газотурбинный двигатель и электрогенератор), ряда ключевых электрических агрегатов и системы автоматического управления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин анонсировал поставки «Сармата» российской армии
Путин начал выступление на коллегии Минобороны с минуты молчания
Путин заявил о достаточном числе мобилизованных в зоне СВО
Россияне посчитали рациональным забрать деньги из банков
В США призвали оспорить превосходство России в Арктике
Собчак показала новый дом
Шойгу заявил о стремлении Запада затянуть конфликт на Украине
Путин высказался о повсеместности беспилотников в ВС России
Путин заявил о проблемах при проведении частичной мобилизации
Путин оценил уровень вооружений в составе ядерной триады
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.