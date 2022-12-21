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13:00, 21 декабря 2022Наука и техника

В России изготовили демонстратор гибридного двигателя для беспилотников

«Ростех» изготовил демонстратор гибридного двигателя мощностью 100 киловатт

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации «Ростех» изготовила демонстратор гибридной силовой установки (ГСУ) мощностью 100 киловатт, которая может использоваться в беспилотниках и легких вертолетах. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Над созданием ГСУ работали специалисты петербургского предприятия «ОДК-Климов». Демонстратор установки состоит из энергоузла (газотурбинный двигатель и электрогенератор), ряда ключевых электрических агрегатов и системы автоматического управления.

«Гибридная силовая установка — один из наиболее перспективных проектов в авиастроении. Сфера ее применения — беспилотники, аэротакси, легкие многоцелевые вертолеты и самолеты, бизнес-авиация. Такая силовая установка позволит улучшить летно-технические характеристики авиатехники и повысить безопасность полетов, а также создавать летательные аппараты новой архитектуры. Испытания ГСУ-100 подтвердили, что мы идем в правильном направлении», — сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

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В ходе испытаний специалисты предприятия отладили взаимодействие элементов установки, а также обеспечили работу в автоматическом режиме в электрической, турбоэлектрической и гибридной конфигурациях.

В феврале стало известно, что Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Жуковского») планирует начать работу по созданию линейки гибридных двигателей для перспективных самолетов.

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Даниил Иринин
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