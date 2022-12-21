В России изготовили демонстратор гибридного двигателя для беспилотников

«Ростех» изготовил демонстратор гибридного двигателя мощностью 100 киловатт

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации «Ростех» изготовила демонстратор гибридной силовой установки (ГСУ) мощностью 100 киловатт, которая может использоваться в беспилотниках и легких вертолетах. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Над созданием ГСУ работали специалисты петербургского предприятия «ОДК-Климов». Демонстратор установки состоит из энергоузла (газотурбинный двигатель и электрогенератор), ряда ключевых электрических агрегатов и системы автоматического управления.

«Гибридная силовая установка — один из наиболее перспективных проектов в авиастроении. Сфера ее применения — беспилотники, аэротакси, легкие многоцелевые вертолеты и самолеты, бизнес-авиация. Такая силовая установка позволит улучшить летно-технические характеристики авиатехники и повысить безопасность полетов, а также создавать летательные аппараты новой архитектуры. Испытания ГСУ-100 подтвердили, что мы идем в правильном направлении», — сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В ходе испытаний специалисты предприятия отладили взаимодействие элементов установки, а также обеспечили работу в автоматическом режиме в электрической, турбоэлектрической и гибридной конфигурациях.

В феврале стало известно, что Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Жуковского») планирует начать работу по созданию линейки гибридных двигателей для перспективных самолетов.