В России изготовили демонстратор гибридного двигателя для беспилотников
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации «Ростех» изготовила демонстратор гибридной силовой установки (ГСУ) мощностью 100 киловатт, которая может использоваться в беспилотниках и легких вертолетах. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
Над созданием ГСУ работали специалисты петербургского предприятия «ОДК-Климов». Демонстратор установки состоит из энергоузла (газотурбинный двигатель и электрогенератор), ряда ключевых электрических агрегатов и системы автоматического управления.
«Гибридная силовая установка — один из наиболее перспективных проектов в авиастроении. Сфера ее применения — беспилотники, аэротакси, легкие многоцелевые вертолеты и самолеты, бизнес-авиация. Такая силовая установка позволит улучшить летно-технические характеристики авиатехники и повысить безопасность полетов, а также создавать летательные аппараты новой архитектуры. Испытания ГСУ-100 подтвердили, что мы идем в правильном направлении», — сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.
В ходе испытаний специалисты предприятия отладили взаимодействие элементов установки, а также обеспечили работу в автоматическом режиме в электрической, турбоэлектрической и гибридной конфигурациях.
В феврале стало известно, что Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Жуковского») планирует начать работу по созданию линейки гибридных двигателей для перспективных самолетов.