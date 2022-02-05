В России создадут гибридные двигатели для аэротакси и конвертопланов

Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Жуковского») планирует начать работу по созданию линейки гибридных двигателей для перспективных самолетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 5 февраля стартовали летные испытания важного российского проекта в области гибридных установок для авиации — летающей лаборатории Як-40ЛЛ. По завершении этих работ конструкторы вплотную приблизятся к созданию линейки гибридно-силовых и электрических силовых установок для самолетов вместимостью от одного до ста мест, в том числе конвертопланов и аэротакси.

Также ЦИАМ ведет разработку полностью электрической силовой установки для легких и сверхлегких воздушных судов. Ее продемонстрировали на летающей лаборатории «Сигма 4Э» с электродвигателем мощностью 80 киловатт и литий-ионными аккумуляторами.

В 2022 году планируется отработать электрическую часть, затем сделать ее гибридной за счет водородного топливного элемента, это позволит увеличить продолжительность полета в 3-4 раза.

«Для авиастроения, как и для других отраслей, характерна жесткая конкуренция за технологическое первенство, причем в глобальном масштабе. Владеешь технологией — можешь влиять на стандарты и политику в сфере гражданской авиации», — отметил гендиректор ЦИАМ Андрей Козлов.

Он указал, что одной из задач института является исследование перспективных технологий для плавного внедрения в промышленное производство. Козлов сообщил, что отраслевые предприятия проявляют интерес к гибридным и электрическим установкам, а ЦИАМ готов делиться с ними своим опытом.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первый стратегический ракетоносец Ту-160М новой постройки передадут российским военным летом — до конца июня 2022 года. Он отметил, что в модернизацию предприятия - Казанского авиационного завода имени Сергея Горбунова - вложили более 20 миллиардов рублей. На КАЗ будут производить не только Ту-160М, но и перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). По его словам, два самолета будут производить параллельно.

