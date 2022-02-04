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Первый Ту-160М новой постройки передадут военным летом

Глава Минпромторга России Мантуров сообщил, что Ту-160М передадут военным до конца июня

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Первый стратегический ракетоносец Ту-160М новой постройки передадут российским военным летом — до конца июня 2022 года. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает «Интерфакс».

«Изначально предполагалась поставка в конце 2023 года, а мы уже до конца второго квартала передадим машину Министерству обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение», — сообщил Мантуров после посещения Казанского авиационного завода (КАЗ) имени Сергея Горбунова.

Глава Минпромторга отметил, что в модернизацию предприятия вложили более 20 миллиардов рублей. На КАЗ будут производить не только Ту-160М, но и перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). По его словам, два самолета будут производить параллельно.

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В январе Ту-160М новой постройки совершил первый полет. Экипаж самолета проверил устойчивость и управляемость машины в воздухе. Ту-160М пробыл в воздухе около 30 минут.

В декабре первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сообщил о начале стендовых испытаний опытных образцов двигателя ПАК ДА.

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Даниил Иринин
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