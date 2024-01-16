Российская армия начала ковровые бомбардировки окопов ВСУ с дронов «Инферно». Что об этом известно?

Российская армия начала ковровые бомбардировки позиций ВСУ с дронов «Инферно»

Российская армия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) приступила к ковровым бомбардировкам позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». В компании-разработчике «Рустехдрон» рассказали, что дрон проходит над окопами украинских военных.

Российские подразделения получили сотни дронов «Инферно»

Представитель компании сообщил, что российским подразделениям в зоне СВО передали уже сотни дронов-бомбардировщиков «Инферно». Он также объяснил, каким образом работают беспилотники.

«Дрон "Инферно" оснащается девятью слотами для сброса гранат. В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает "бомболюки" и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации», — рассказали в «Рустехдроне».

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В результате атаки дронами «Инферно» противник несет потери в личном составе. Беспилотник также может быть эффективным при бомбардировках легкобронированной техники. Дрон оснащен дополнительной направленной вниз прицельной камерой, поэтому ему нет необходимости зависать над окопами, он сбрасывает бомбы в движении. В компании объяснили, что это повышает выживаемость дронов, так как зависший беспилотник можно сбить из стрелкового оружия.

«Инферно» несет четыре килограмма боевой нагрузки, в нее могут входить гранаты ВОГ-17, ГП-25 и заводские боеприпасы для сброса с коптеров с осколочными и кумулятивными типами боевых частей. Радиус действия беспилотника составляет пять километров. Он относится к FPV-дронам.

FPV-дроны называли самыми востребованными в зоне СВО

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру» заявлял, что самыми востребованными беспилотниками в зоне специальной военной операции можно назвать FPV-дроны. По его словам, эти беспилотники сейчас необходимы как Москве, так и Киеву. Кошкин считает, что стороны будут стараться наращивать их поставки в зону боевых действий.

Он также объяснил, что это технологически более совершенные боевые дроны, которые уже появились в период СВО. О них знали и раньше, но их массовое применение можно связать с СВО на Украине.

«С английского эти три аббревиатурные буквы [FPV] переводятся как "вид от первого лица". На этих дронах стоят камеры под углом 190 градусов и сразу передают информацию на шлем, который находится на операторе. Эта картинка записывается, сразу передается, и получается, будто оператор находится внутри этого дрона и совершает полет», — рассказал он.