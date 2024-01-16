ВС России начали ковровые бомбардировки украинских позиций с БПЛА «Инферно»
Российские военные приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». Об этом сообщают РИА Новости.
В компании-разработчике «Рустехдрон» рассказали, что дрон оснащается девятью слотами для сброса гранат. В ходе выполнения боевых задач он проходит над окопами украинцев, открывает «бомболюки» и сериями сбрасывает гранаты по три единицы. Кроме того, дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику, уточнили создатели.
Ранее российские военные впервые применили доставляющий боеприпасы дрон «Черепаха» в зоне специальной военной операции.
12 января в Минобороны России сообщили, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов.