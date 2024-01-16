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05:09, 16 января 2024Бывший СССР

ВС России начали ковровые бомбардировки украинских позиций с БПЛА «Инферно»

Российские военные начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ с БПЛА «Инферно»

Фото: РИА Новости

Российские военные приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». Об этом сообщают РИА Новости.

В компании-разработчике «Рустехдрон» рассказали, что дрон оснащается девятью слотами для сброса гранат. В ходе выполнения боевых задач он проходит над окопами украинцев, открывает «бомболюки» и сериями сбрасывает гранаты по три единицы. Кроме того, дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику, уточнили создатели.

Ранее российские военные впервые применили доставляющий боеприпасы дрон «Черепаха» в зоне специальной военной операции.

12 января в Минобороны России сообщили, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов.

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      Юлия Мискевич
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