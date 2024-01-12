В России запустили в производство новые высокоточные боеприпасы

КТРВ запустила в серийное производство новые высокоточные боеприпасы

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Ведомство отметило, что министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии КТРВ в Московской области.

«Министру обороны РФ представили запущенные в серийное производство в 2023 году новейшие образцы высокоточных боеприпасов, а также перспективные образцы вооружения», — говорится в сообщении.

В декабре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация нарастила выпуск боеприпасов для стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня в 50 раз, а производство легкой бронетехники увеличили в 5,5 раза.

В том же месяце стало известно, что концерн «Калашников» завершил поставки высокоточных артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» по обязательствам 2023 года. «Краснополь-М2» предназначен для поражения инженерных сооружений, неподвижных и движущихся целей.