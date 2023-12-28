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20:17, 28 декабря 2023Наука и техника

«Ростех» нарастил производство боеприпасов

«Ростех»: выпуск боеприпасов для стрелкового оружия и РСЗО нарастили в 50 раз

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Ростех» нарастил выпуск боеприпасов для стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в 50 раз. Об этом генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов сообщил президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Боеприпасов для стрелкового вооружения и РСЗО мы увеличили производство в 50 раз, (…) легкой бронетехники и бронемашин — увеличили в 5,5 раза, танков — в 7 раз. То есть это увеличение глобальное», — сказал глава «Ростеха» на встрече с президентом.

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Ранее в декабре Чемезов рассказал, что в России создают бикалиберную РСЗО «Возрождение» на основе системы дистанционного минирования «Земледелие».

В том же месяце издание Army Recognition писало, что несмотря на санкции, российские предприятия смогли нарастить производство танков и другой бронетехники в 2023 году.

В августе индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что концерн «Калашников» за год нарастил производство высокоточных боеприпасов и стрелкового оружия.

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      Даниил Иринин
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