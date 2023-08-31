«Калашников» нарастил производство высокоточных ракет

«Калашников» за год нарастил производство высокоточных ракет «Вихрь» и «Стрела»

Концерн «Калашников» за год нарастил производство высокоточных боеприпасов и стрелкового оружия. Об этом заявил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. Его слова приводятся на сайте компании.

Он отметил, что «Калашников» является флагманом российской оборонной промышленности, который вносит существенный вклад в достижение целей специальной военной операции (СВО).

«За год компания нарастила объемы выпуска стрелкового оружия на 40 процентов. Почти в 1,5 раза увеличено производство высокоточных ракет "Вихрь", "Стрела" и "Китолов". Кроме того, в разы увеличено производство беспилотников. Этот тренд в дальнейшем будет только усиливаться», — сказал Оздоев, которого переизбрали председателем совета директоров концерна «Калашников».

Ранее в августе президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что концерн опробовал в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта. Комплекс будут предлагать госзаказчику.

В том же месяце Лушников заявил, что серийные поставки модернизированного автомата Калашникова АК-12 для Вооруженных сил России начнутся в 2023 году.