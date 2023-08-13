«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО

«Калашников» опробовал новую систему разведки «Квазимачта» в зоне СВО

Российский концерн «Калашников» опробовал в зоне специальной военной операции (СВО) новую систему разведки. Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников, передает РИА Новости.

Речь идет о комплексе «Квазимачта». Лушников напомнил, что он был представлен на открытом показе концерна. «Коптер, который используется в разведке. Он себя очень хорошо показал в практической апробации — в специальной военной операции», — добавил он.

Известно, что концерн будет предлагать новый комплекс госзаказчику.

В «Калашникове» отметили, что новая система включает большой квадрокоптер. Это подъемная платформа, она питается электричеством от кабеля с земли. При этом связь с дроном идет по проводам. Комплекс не подвержен влиянию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и может проводить в воздухе не менее суток.

Также уточняется, что беспилотник-платформа может поднимать в воздух аппаратуру весом до двух килограммов, а его рабочая высота составляет до 100 метров. Система может вести видеонаблюдение в оптическом, а также в ИК-диапазоне.

Ранее сообщалось, что «Калашников» создал укороченный автомат АК-19, в котором можно будет применять патроны НАТО. Его уже представили в демоцентре концерна.