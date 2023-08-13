Под натовские патроны создали новый автомат Калашникова

«Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патроны НАТО

Концерн «Калашников» разработал укороченный автомат АК-19, в котором можно будет использовать патроны НАТО. Как сообщает РИА Новости, компактное оружие уже представлено в демо-центре «Калашникова».

Уточняется, что созданный АК-19, согласно приведенным на стенде данным, применяет малоипульсные патроны НАТО 5,56 на 45 мм. Эта разработка станет второй в своем роде после более длинной и массивной версии АК-19, которая также использует эти патроны.

Помимо этого, натовские патроны могут применяться в винтовке Чукавина, которая создавалась в качестве замены снайперской винтовке Драгунова. Речь идет о патронах формата 7,62 на 51 мм. В ней также может применяться российский винтовочный патрон 7,62 на 54 миллиметра.

Ранее стало известно, что серийные поставки модернизированного автомата Калашникова АК-12 Вооруженным силам РФ начнутся уже в этом году. Сейчас же концерн активно ведет работы над вооружением экипажей самолетов, постоянно совершенствуются беспилотники и барражирующие боеприпасы.