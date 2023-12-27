«Калашников» завершил поставки «Краснополей» заказчику

«Калашников» завершил поставки управляемых снарядов «Краснополь-М2» заказчику

Концерн «Калашников» завершил поставки управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» по обязательствам 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«АО "Концерн "Калашников" выполнило обязательства 2023 года на поставку составных частей снарядов "Краснополь-М2" в адрес заказчика. Изделия отгружены в полном объеме. До передачи заказчику боеприпасы прошли испытания, в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта», — говорится в сообщении.

Президент концерна Алан Лушников подчеркнул, что «Краснополь-М2» хорошо проявил себя во время испытаний. По его словам, к преимуществам боеприпаса относится высокая вероятность поражения цели с первого выстрела, мощное действие боевой части и возможность применения дрона для подсвета цели.

«Краснополь-М2» предназначен для поражения инженерных сооружений, неподвижных и движущихся целей. За счет изменения параметров лазерного луча и головки самонаведения обеспечивается одновременное применение нескольких управляемых снарядов.

В июле капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что российские модернизированные снаряды «Краснополь-М2» могут преодолеть расстояние до 26 километров и попасть в форточку.

В том же месяце стало известно, что российские артиллеристы начали применять модернизированные высокоточные снаряды «Краснополь-М2» в зоне проведения специальной военной операции.

