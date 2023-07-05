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14:16, 5 июля 2023Наука и техника

В зоне СВО начали применять модернизированные «Краснополи»

В зоне СВО начали применять модернизированные высокоточные снаряды «Краснополь-М2»

Кадр: Минобороны России

Российские артиллеристы начали применять модернизированные высокоточные снаряды «Краснополь-М2» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что на одном из видео Минобороны России в кадр попал снаряд, который похож на корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь-М2». «Ранее модернизированные "Краснополи" не попадали на камеру, теперь же можно с уверенностью говорить об их активном применении на фронте», — говорится в сообщении.

Модернизированный «Краснополь» отличается от прошлой версии автоматизированным вводом программы полета снаряда, который снижает вероятность возникновения ошибок при подготовке к стрельбе. «Краснополь-М2» получил новую полуактивную лазерную головку самонаведения, а максимальная дальность стрельбы увеличилась до 26 километров.

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Ранее в публикации журнала «Армейский сборник» Минобороны России сообщили, что самоходная гаубица «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра.

В мае в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщили, что опытную эксплуатацию версии корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с беспилотников успешно завершили.

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    Даниил Иринин
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