Опытную эксплуатацию боеприпаса «Краснополь» для дронов успешно завершили

Опытную эксплуатацию версии боеприпаса «Краснополь» для применения с БЛА успешно завершили

Опытную эксплуатацию версии корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) успешно завершили. Об этом сообщили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» на прошедшей выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске.

«Разработка модифицированного корректируемого управляемого боеприпаса для применения с беспилотных авиационных носителей завершена. Проведена опытная эксплуатация изделия с положительными результатами», — сообщили в холдинге.

Снаряд «Краснополь» калибра 152 миллиметра может применяться буксируемыми гаубицами Д-20 и «Мста-Б», а также самоходными артиллерийскими установками «Акация», «Мста-С» и «Коалиция-СВ». Также в состав комплекса входит лазерный целеуказатель-дальномер, который подсвечивает цель.

Ранее в мае в «Высокоточных комплексах» сообщили, что в серийное производство оперативно внедряют доработки, направленные на повышение эффективности применения управляемых снарядов «Краснополь», «Китолов» и мин «Грань».

В декабре 2022 года глава «Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» Семен Погорельский рассказал, что в России создали модификацию «Краснополя» для применения с воздушных носителей.