В России создали модификацию высокоточного снаряда «Краснополь» для воздушных носителей

В России создали модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с воздушных носителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу конструкторского бюро «Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова» (КБП, входит в холдинг «НПО "Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Семена Погорельского.

«Основа - это "Краснополь", <…> есть модификация, которая стреляет из минометов. Есть модификация, которая стреляет с воздушных носителей», — заявил он в эфире Первого канала.

Как рассказал начальник отделения КБП Игорь Бальзамов, конструкторам в высокоточном снаряде удалось добиться простоты конструкции и высокой надежности. «Краснополь» оснащен лазерным указателем для наведения изделия на цель. Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем.

Ранее сообщалось, что управляемые снаряды «Краснополь-М2» могут выбирать цели во время залповой стрельбы.

В июле генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин сообщил, что модернизация корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» позволит увеличить дальность стрельбы и повысить вероятность поражения малогабаритных целей.