Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:57, 24 декабря 2022Наука и техника

В России создали модификацию высокоточного снаряда «Краснополь»

В России создали модификацию высокоточного снаряда «Краснополь» для воздушных носителей

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

В России создали модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с воздушных носителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу конструкторского бюро «Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова» (КБП, входит в холдинг «НПО "Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Семена Погорельского.

«Основа - это "Краснополь", <…> есть модификация, которая стреляет из минометов. Есть модификация, которая стреляет с воздушных носителей», — заявил он в эфире Первого канала.

Как рассказал начальник отделения КБП Игорь Бальзамов, конструкторам в высокоточном снаряде удалось добиться простоты конструкции и высокой надежности. «Краснополь» оснащен лазерным указателем для наведения изделия на цель. Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем.

Ранее сообщалось, что управляемые снаряды «Краснополь-М2» могут выбирать цели во время залповой стрельбы.

В июле генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин сообщил, что модернизация корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» позволит увеличить дальность стрельбы и повысить вероятность поражения малогабаритных целей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД назвали задачу совместной группировки войск в Белоруссии
В России создали модификацию высокоточного снаряда «Краснополь»
Израиль предупредил о планах России помешать Киеву получить самую передовую ПВО
В Китае за сутки коронавирусом заразились 37 миллионов человек
Российский хоккеист умер во время матча
Инвестор назвала три правила развития финансовой грамотности
Парижского стрелка перевели в психиатрическую больницу
Американский генерал заявил об огромных потерях ВСУ и «великой» опасности
Военкор показал последствия обстрела ВСУ больницы в Донецке
Врач назвала самую вредную кашу для пожилых людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.