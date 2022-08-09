Раскрыта неизвестная возможность российского «Краснополя»

«Военная мысль»: снаряды «Краснополь-М2» могут выбирать цели во время залповой стрельбы

Управляемые снаряды «Краснополь-М2» могут выбирать цели во время залповой стрельбы. Ранее неизвестную возможность российского оружия раскрыли в журнале «Военная мысль».

В публикации отмечается, что в ходе испытаний модернизированного снаряда «Краснополь» проводилась одновременная стрельба из двух орудий по групповой цели, включающей списанный танк и мишенный щит.

За счет подсветки целей наземными лазерными целеуказателями-дальномерами каждый из снарядов наводился индивидуально, в результате чего мишени, расположенные на расстоянии около 20 метров друг от друга, были поражены практически одновременно.

«Тактико-технические характеристики нового образца значительно превосходят показатели своего предшественника, и есть уверенность в том, что он будет принят на вооружение российской армии», — говорится в публикации.

В июле военный эксперт Сергей Суворов рассказал ТАСС, что использование беспилотных летательных аппаратов для корректировки огня существенно повышает возможности артиллерийских снарядов «Краснополь» в ходе спецоперации России на Украине.

В том же месяце генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин сообщил, что модернизация корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» позволит увеличить дальность стрельбы и повысить вероятность поражения малогабаритных целей.