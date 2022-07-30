В России рассказали о возможностях снарядов «Краснополь» на Украине

ТАСС: использование БПЛА существенно повышает возможности снарядов «Краснополь»

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для корректировки огня существенно повышает возможности артиллерийских снарядов «Краснополь» в ходе спцоперации России на Украине. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Сергей Суворов.

«Раньше корректировщик огня должен был приблизиться к цели на расстояние не менее 5 км. При том, что САУ [самоходная артиллерийская установка] стояла в нескольких десятках [километров]. Теперь подобной проблемы не существует. Машина стреляет с позиции, пользуясь данными беспилотного летательного аппарата», — сказал специалист.

Суворов предположил, что для целеуказания используются беслилотники «Орлан-10».

В июле генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин рассказал, что модернизация корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» позволит увеличить дальность стрельбы и повысить вероятность поражения малогабаритных целей.

В июне РИА Новости со ссылкой на источник в «Ростехе» сообщило, что корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» в ходе спецоперации России на Украине подтвердил свою высокую точность.

