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10:41, 5 июля 2023Наука и техника

Российская «Мста-С» запустила «Краснополь-Д» на 43 километра

«Армейский сборник»: САУ «Мста-С »запустила снаряд «Краснополь-Д» на 43 километра

Фото: РИА Новости

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра. Об этом говорится в публикации «Высокоточные артиллерийские средства огневого поражения» журнала «Армейский сборник» Министерства обороны России.

Отмечается, что речь идет о модифицированном снаряде семейства боеприпасов «Краснополь», использующем спутниковую навигацию и способном уничтожать находящиеся на значительном расстоянии цели. В статье указывается, что другая САУ — «Коалиция-СВ» — способна запускать «Краснополь-Д» на расстояние 70 километров.

В публикации сообщается, что работы по совершенствованию высокоточных боеприпасов семейства «Краснополь» продолжаются.

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В мае «Высокоточные комплексы» заявили, что опытную эксплуатацию версии корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с беспилотных летательных аппаратов успешно завершили.

В том же месяце холдинг сообщил, что в серийное производство оперативно внедряют доработки, направленные на повышение эффективности применения управляемых снарядов «Краснополь» и «Китолов» и мин «Грань».

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    Иван Потапов
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