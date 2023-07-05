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16:18, 5 июля 2023Наука и техника

Российский военный рассказал о способном попасть в форточку снаряде

Капитан Дандыкин: снаряды «Краснополь-М2» могут влететь в форточку

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Российские модернизированные снаряды «Краснополь-М2» являются настолько высокоточными, что, преодолевая расстояние до 26 километров, могут попасть в форточку. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«"Краснополь-М2" — это высокоточный модернизированный боеприпас советского производства, очень эффективный, наводится по лазерному лучу. Он достаточно непростой и дорогой. Применяется, как правило, когда нужно уничтожить какую-то особо важную цель: опорный пункт противника, бронетехнику», — рассказал Дандыкин.

Он добавил, что, как заявлено, «Краснополь-М2» может преодолевать расстояние в 26 километров. При этом он является настолько точным, что легко может влететь в форточку.

«Противник тоже применяет похожие снаряды, но импортные. Наши "Краснополь-М2" доработали, он очень хорошо себя показывает. Но, конечно, здесь важно мастерство артиллериста», — уточнил капитан.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы начали применять модернизированные высокоточные снаряды «Краснополь-М2» в зоне украинского конфликта. Модернизированный «Краснополь» отличается от прошлой версии автоматизированным вводом программы полета снаряда, который снижает вероятность возникновения ошибок при подготовке к стрельбе.

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    Варвара Кошечкина
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