Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:23, 14 января 2024Наука и техника

Российские военные впервые применили доставляющий боеприпасы дрон в зоне СВО

Военные РФ впервые применили дрон-доставщик боеприпасов «Черепаха» в зоне СВО

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные впервые применили доставляющий боеприпасы дрон «Черепаха» в зоне специальной военной операции, об этом сообщил генеральный директор компании-разарботчика «Арго» Константин Багдасаров, передает РИА Новости.

Он отметил, что первый экспериментальный образец используется в Луганской народной республике (ЛНР), он испытывается в боевых условиях.

«Основные его задачи — доставка боеприпасов и продуктов питания, в частности, робот подвозит мины для минометных расчетов. Военные довольны разработкой», — уточнил Багдасаров.

Гендиректор «Арго» также отметил, что грузоподъемность дрона составляет 500 килограммов, он может добираться на расстояние до пяти километров.

Робот «Черепаха» является электрическим, он не создает акустического шума и не виден в тепловом диапазоне. Сравнительно малые габариты (высота корпуса около метра) затрудняют его обнаружение на местности, добавил разработчик.

Ранее в Минобороны России сообщили, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Максимально близко надо подходить». Боец «Ахмата» рассказал о тактике срыва ротации ВСУ под Кременной

      Американская разведчица назвала главные ошибки Байдена перед Путиным

      Российские военные впервые применили доставляющий боеприпасы дрон в зоне СВО

      Япония отложила миссию к Марсу

      Командование ЦВО исполнило желание ребенка увидеть служащего в зоне СВО отца

      Трамп рассказал о близости третьей мировой войны

      Атаки на Йемен снизили наступательный потенциал хуситов

      На российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов

      Баку осудил выборы на Тайване

      Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости