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11:36, 21 февраля 2024Россия

Путин вручил награды воинским частям ВКС России

Президент Путин вручил государственные награды воинским частям ВКС России

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил (ВКС), передает ТАСС в среду, 21 февраля.

Глава государства также выступил перед военнослужащими с краткой речью. По прибытии Путина встретил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Тот представил российскому президенту краткий доклад о построении войск. Кроме того, о готовности к проведению мероприятия отчитался главнокомандующий ВКС России Виктор Афзалов. Путин поприветствовал военных фразой: «Здравствуйте, товарищи!» на подмосковном аэродроме Чкаловский.

До этого сообщалось, что начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС РФ) России Валерий Герасимов в зоне спецоперации вручил награды россиянам, которые отличились в ходе боев за Авдеевку.

Россия взяла под контроль город Авдеевка в ДНР 17 февраля. Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Анна Щербакова
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