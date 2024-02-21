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07:57, 21 февраля 2024Россия

Глава Генштаба вручил госнаграды отличившимся в Авдеевке военнослужащим

Глава Генштаба Герасимов в зоне СВО вручил госнаграды отличившимся в Авдеевке
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в зоне СВО вручил награды военнослужащим, которые отличились в ходе боев за Авдеевку. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Герасимов вручил военнослужащим ордена Мужества и медали «За отвагу» в командном пункте управления группировки войск «Центр». Он поблагодарил бойцов за доблесть и мужество, проявленные в бою за город в Донецкой народной республике (ДНР).

Россия взяла под контроль город Авдеевка в ДНР 17 февраля. Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ, потери Украины в боях за город за последние сутки перед ее взятием составили более 1,5 тысяч военнослужащих. По заявлению официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, бойцы ВСУ при отступлении «начали массовое бегство, оставляя позиции».

Авдеевка находится севернее Донецка и является его пригородом. Бои за город шли с начала спецоперации, ВСУ регулярно вели обстрелы ДНР и других населенных пунктов Донбасса. Взятие города под контроль отодвинуло линию фронта и обезопасило Донецк от ударов противника.

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      Анастасия Шейкина
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