Песков раскрыл детали доклада Путину о взятии Авдеевки

Песков: Путин заслушал первые доклады о взятии Авдеевки утром 17 февраля

Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады о взятии Авдеевки утром 17 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов докладывали главе государства о ходе операции трижды. О полном взятии города под контроль Путину доложили после обеда.

Отмечается, что российским военным понадобилось несколько часов для начала зачистки Авдеевки. Песков заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «начали массовое бегство, оставляя позиции».

Шойгу доложил о полном взятии под контроль города Авдеевка в Донецкой народной республики (ДНР) в субботу, 17 февраля. По его словам, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.