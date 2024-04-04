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08:24, 4 апреля 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о превращении центра Часова Яра в укрепрайон ВСУ

Марочко заявил, что ВСУ превратили центр Часова Яра в сплошной укрепрайон

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили центр Часова Яра в сплошной укрепрайон. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В центре населенного пункта Часов Яр не осталось практически ни одного здания, которое не использовалось бы украинскими боевиками в военных целях», — сказал он.

Марочко добавил, что украинские военные оборудовали склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления и полевые госпитали в подвальных помещениях административных зданий. Кроме того, в спальных районах населенного пункта находятся артиллерийские и зенитные системы, отметил он. Марочко подчеркнул, что в Часов Яре еще есть мирные жители.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский допустил бои за Часов Яр в ближайшее время. Он отмечал, что город является одним из главных хабов ВСУ.

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      Кристина Есикова
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