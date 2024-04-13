Украина перебросила дополнительные силы в Часов Яр

ВСУ стянули дополнительные войска в Часов Яр, чтобы удержать ключевой микрорайон

ВСУ стянули дополнительные силы в Часов Яр для удержания микрорайона. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 13 апреля.

По информации советника главы ДНР Игоря Кимаковского, украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, чтобы удержать один из ключевых районов в обороне города.

«Сейчас Киев перебросил в Часов Яр дополнительные резервы, пытаются удержать микрорайон в восточной части города», — сообщил Кимаковский. По его словам, Часов Яр — это точка, которая открывает российским войскам сразу три направления.

«При освобождении Часова Яра открывается направление на Константиновку, направление на самую важную, наверное, для нас агломерацию, это — Славянск», — отмечал Кимаковский.

Ранее майор ВСУ в отставке Игорь Лапин рассказал, что ВСУ рискуют сдать Часов Яр. Он предположил, что украинские военные потеряют контроль над Часовым Яром быстрее, чем над Авдеевкой.

10 апреля Кимаковский рассказал, что ВСУ закрыли выезд из Часова Яра для оставшихся в городе гражданских. Украинские войска оборудовали в населенном пункте много оборонительных сооружений в жилых массивах и частных секторах.