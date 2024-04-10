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13:09, 10 апреля 2024Бывший СССР

На Украине предрекли потерю Часова Яра

Майор ВСУ в отставке Лапин: Украина сдаст Часов Яр быстрее, чем Авдеевку

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют сдать Часов Яр. Такую судьбу городу предрек майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, его цитирует РИА Новости.

Военный предположил, что ВСУ потеряют контроль над Часовым Яром быстрее, чем над Авдеевкой. Кроме того, он подчеркнул, что в украинской армии осталось мало солдат для сопротивления, а новый закон о мобилизации начнет работать не скоро.

«Я думаю, что Часов Яр, наверное, будет [сдан] еще быстрее Авдеевки. Думаю, все случится быстрее», — высказался майор ВСУ в отставке.

Лапин ранее уже предрекал Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска (украинское название города — Бахмут). По его словам, ВСУ не удастся удержать Часов Яр, если Вооруженные силы России перекроют пути снабжения украинских подразделений.

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      Варвара Кошечкина
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