Майор ВСУ в отставке Лапин: Украина сдаст Часов Яр быстрее, чем Авдеевку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют сдать Часов Яр. Такую судьбу городу предрек майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, его цитирует РИА Новости.

Военный предположил, что ВСУ потеряют контроль над Часовым Яром быстрее, чем над Авдеевкой. Кроме того, он подчеркнул, что в украинской армии осталось мало солдат для сопротивления, а новый закон о мобилизации начнет работать не скоро.

«Я думаю, что Часов Яр, наверное, будет [сдан] еще быстрее Авдеевки. Думаю, все случится быстрее», — высказался майор ВСУ в отставке.

Лапин ранее уже предрекал Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска (украинское название города — Бахмут). По его словам, ВСУ не удастся удержать Часов Яр, если Вооруженные силы России перекроют пути снабжения украинских подразделений.