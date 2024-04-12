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02:22, 12 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР объяснили стратегическое значение взятия Часова Яра

Кимаковский: взятие Часова Яра открывает российским военным путь на Славянск

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Взятие российскими военными Часова Яра открывает им направление на Славянскую агломерацию, с которой начиналась Русская весна. Вероятно, в этом месте противник будет серьезно сопротивляться, рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, пишет РИА Новости.

«При освобождении Часова Яра открывается направление на Константиновку, направление на самую важную, наверное, для нас агломерацию, это — Славянск», — отметил он.

Кимаковский предположил, что в этом месте противник очень серьезно будет сопротивляться, «потому что Славянск — это наша легенда».

Ранее майор ВСУ в отставке Игорь Лапин рассказал, что ВСУ рискуют сдать Часов Яр. Он предположил, что украинские военные потеряют контроль над Часовым Яром быстрее, чем над Авдеевкой.

10 апреля Кимаковский рассказал, что ВСУ закрыли выезд из Часова Яра для оставшихся в городе гражданских. Украинские войска оборудовали в населенном пункте много оборонительных сооружений в жилых массивах и частных секторах.

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      Марина Совина
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