Надежды на рост китайской экономики закончились

FT: иностранные инвесторы начали избавляться от акций китайских компаний

В последние недели иностранные инвесторы начали избавляться от акций и облигаций китайских компаний, так как надежды на стимулирующие меры Пекина, которые могли повлиять на рост национальной экономики, закончились. Об этом со ссылкой на свои расчеты пишет Financial Times (FT).

Участники рынка почти полностью отменили чистые покупки акций на сумму 7,4 миллиарда долларов сразу после того, как китайские власти сообщили о мерах поддержки экономики 24 июля. Объем вложений иностранных институциональных инвесторов сократился на пять миллиардов долларов, до 440 миллиардов.

Портфельные управляющие отмечали, что в первые дни после июльского объявления продажи замедлились, но в августе набрали темп. Вероятно, после неожиданного снижения ставки Народным банком Китая и обесценивании юаня процесс только ускорится.

По мнению аналитиков, действия Пекина привели к падению доверия. Обещания стимулировать потребительские расходы, решить проблемы высокой безработицы среди молодежи и поддержать сектор недвижимости не приводят к каким-то действиям.

Просроченные платежи застройщика Country Garden, одной из самых здоровых частных компаний отрасли до последнего времени, говорят, что Пекин не хочет или не может заниматься проблемами недвижимости. Вместе с тем закрытие данных по безработице среди молодежи ставят под сомнения официальные оценки происходящего в экономике.

Хотя и они выглядят безрадостными — промышленное производство, инвестиции и спрос оказались заметно хуже ожиданий экспертов, а уровень импорта и экспорта опускается ниже самых мрачных прогнозов, которые строили еще весной. По опросам управляющих фондами Bank of America, проведенном в Азии в начале августа, 84 процента считают, что спад в китайских акциях еще не дошел до пика.

На этом фоне Пекин, по данным ряда СМИ, запретил местным экспертам комментировать происходящее в стране в негативном ключе. В частности, не телевидение больше не пропускают комментариев, в которых есть рассуждения о дефляции, оттоке капитала и снижении цен производителей.