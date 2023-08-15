Китай перестал публиковать данные о молодежной безработице

MarketWatch: Китай приостановил публикацию данных о молодежной безработице

Китай приостановил публикацию данных о молодежной безработице спустя месяц после того, как показатель достиг рекордно высокого уровня, сообщает MarketWatch.

Представитель Национального бюро статистики Фу Линхуэй объяснил ситуацию тем, что «статистическая работа нуждается в постоянном совершенствовании», а экономика и общество меняются и развиваются.

Согласно данным за июнь 2023 года, опубликованным в прошлом месяце, уровень безработицы в городах достиг рекордных 21,3 процента среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет. При этом показатель зарегистрированной безработицы в Китае среди всех возрастных категорий составлял 5,3 процента.

Ранее выпускники китайских колледжей начали массово выкладывать в социальных сетях фотографии с хештегом «зомби-стиль». С помощью таких снимков они пытаются привлечь внимание к проблеме отсутствия перспектив на местном рынке труда.

При этом по итогам июля ситуация в китайской экономике оказалась хуже даже осторожных прогнозов. Рост промышленности вместо ожидаемых 4,4 процента составил 3,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда в стране были объявлены многочисленные локдауны из-за пандемии коронавируса. Розничные продажи вместо ускорения (прогноз — 3,2 процента) показали результат 2,5 процента, что меньше июньских 3,1 процента.