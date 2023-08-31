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10:29, 31 августа 2023Экономика

Рост потерь бюджета и бизнеса от борьбы с инфляцией оценили

«Ведомости»: рост ключевой ставки в России увеличит расходы бюджета и бизнеса
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Michael Nagle / Bloomberg / Getty Images

Резкое внеплановое повышение ключевой ставки в России до 12 процентов, на которое Центробанк пошел в целях борьбы с инфляцией, приведет к значительным потерям бюджета и бизнеса из-за роста расходов на обслуживание долга. Об этом со ссылкой на опрошенных аналитиков пишут «Ведомости».

В месяц государство и компании будут вынуждены выплачивать дополнительно по 100-150 миллиардов рублей. Большая часть — 80-100 миллиардов — придется на корпоративные облигации с плавающей купонной ставкой.

Для государства рост расходов обеспечат облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающей ставкой, так называемые флоатеры. Также увеличатся расходы на льготные кредиты, в том числе ипотеку, поскольку компенсировать придется большие суммы.

Директор группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов отметил, что со временем объем выплат из-за высокой ставки, скорее всего, будет расти. В то же время он указал, что оценивать выплаты сложно. Ставка повышается не просто так, а ради снижения будущей инфляции, если мера сработает, то выплаты снизятся. Таким образом, можно говорить только о сценарии, в котором денежно-кредитная политика на ситуацию не повлияет.

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Вместе с тем доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица подчеркнул, что расходы компаний в любом случае вырастут, как из подорожания новых кредитов, так и из-за роста выплат по старым, а значит, скорее всего, им придется увеличивать цены для компенсации выпадающих доходов.

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    Платон Щукин
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