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08:17, 11 сентября 2023Экономика

Курс доллара упал ниже 97 рублей

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 97 рублей

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В начале недели курс доллара на Мосбирже опустился ниже 97 рублей, курс евро снизился почти до 104 рублей. Российская валюта после многодневного ослабления укрепляется второй торговый день подряд, свидетельствуют данные площадки.

Динамика изменилась на фоне внятных сигналов от Центробанка по поводу нового повышения ключевой ставки, на которое регулятор может пойти по итогам следующего заседания совета директоров 15 сентября. В частности, зампред регулятора Алексей Заботкин указал, что повышенный импорт и дефицит продаж со стороны экспортеров по-прежнему негативно влияют на рубль и подводят его к опасным отметкам.

С сентября прошлого года ключевая ставка в России находилась на уровне 7,5 процента. В июле ЦБ повысил ее до 8,5 процента, однако к середине августа рубль рухнул до уровня ниже 101 рубля за доллар. По итогам внеочередного заседания регулятор установил ставку на уровне 12 процентов, а спустя сутки стало известно о требовании правительства к экспортерам увеличить продажу валюты.

Курс доллара от TradingView

На короткое время рубль укрепился, но через несколько дней вернулся к снижению. На минимуме за последнее время он доходил до 98,5 рубля за доллар. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал уровень 100 рублей за доллар психологически важным, влияющим на настроение людей и бизнеса. Однако в качестве главного фактора, который повлияет на решение ЦБ, депутат указал все же рост инфляции, которая не должна превышать десяти процентов.

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