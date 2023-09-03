В Госдуме назвали главное условие повышения ключевой ставки

Депутат Госдумы Аксаков: Центробанк повысит ключевую ставку из-за роста инфляции

Центробанк (ЦБ) России примет решение о повышении ключевой ставки, если в стране будет расти инфляция. Такое условие в беседе с Ura.ru назвал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как пояснил депутат, показатель 100 рублей за доллар — психологический, и влияет на настроение людей и бизнеса, которое, в свою очередь, влияет на ситуацию на рынке, усиливается давление на курс рубля. «Поэтому ориентир в 100 рублей тоже будет иметься в виду. Но это не главное. Главное — это инфляция и влияние курса рубля на инфляцию», — заявил Аксаков.

При этом, отметил он, регулятор также будет сдерживать снижение курса рубля, если оно начнется. «У него главный инструмент — это повышение ключевой ставки. Но сдерживание падения курса рубля связано с инфляцией. Через этот механизм Центральный Банк влияет на инфляционные процессы в стране. И чтобы держать уровень инфляции ниже 10 процентов, надо этот процесс контролировать, в том числе с помощью ключевой ставки», — заключил парламентарий.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на ближайшем заседании регулятора не снизят ключевую ставку. Это начнут делать лишь тогда, когда убедятся в устойчивом снижении цен. Также глава регулятора намекнула на возможное повышение ключевой ставки, так как эта мера с «определенным временным лагом» должна привести к укреплению национальной валюты.

До этого Набиуллина допускала, что ключевая ставка в России продолжит расти. Регулятор будет принимать решение относительно показателя, учитывая оценки развития ситуации и баланс рисков для достижения цели по инфляции в четыре процента в будущем году.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 15 августа решил поднять ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов годовых. Столь резкое ужесточение денежно-кредитной политики объяснили возникшими рисками для ценовой стабильности из-за динамики курса рубля.