Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:52, 3 сентября 2023Экономика

В Госдуме назвали главное условие повышения ключевой ставки

Депутат Госдумы Аксаков: Центробанк повысит ключевую ставку из-за роста инфляции

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Центробанк (ЦБ) России примет решение о повышении ключевой ставки, если в стране будет расти инфляция. Такое условие в беседе с Ura.ru назвал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как пояснил депутат, показатель 100 рублей за доллар — психологический, и влияет на настроение людей и бизнеса, которое, в свою очередь, влияет на ситуацию на рынке, усиливается давление на курс рубля. «Поэтому ориентир в 100 рублей тоже будет иметься в виду. Но это не главное. Главное — это инфляция и влияние курса рубля на инфляцию», — заявил Аксаков.

При этом, отметил он, регулятор также будет сдерживать снижение курса рубля, если оно начнется. «У него главный инструмент — это повышение ключевой ставки. Но сдерживание падения курса рубля связано с инфляцией. Через этот механизм Центральный Банк влияет на инфляционные процессы в стране. И чтобы держать уровень инфляции ниже 10 процентов, надо этот процесс контролировать, в том числе с помощью ключевой ставки», — заключил парламентарий.

Материалы по теме:
Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
Экономику Китая ждут проблемы.Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
28 августа 2023
Доллар дороже 100 рублей. Чего дальше ждать от курсов валют?
Доллар дороже 100 рублей.Чего дальше ждать от курсов валют?
14 августа 2023
Банк России резко поднял ключевую ставку. Как она повлияет на курс рубля?
Банк России резко поднял ключевую ставку.Как она повлияет на курс рубля?
15 августа 2023

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на ближайшем заседании регулятора не снизят ключевую ставку. Это начнут делать лишь тогда, когда убедятся в устойчивом снижении цен. Также глава регулятора намекнула на возможное повышение ключевой ставки, так как эта мера с «определенным временным лагом» должна привести к укреплению национальной валюты.

До этого Набиуллина допускала, что ключевая ставка в России продолжит расти. Регулятор будет принимать решение относительно показателя, учитывая оценки развития ситуации и баланс рисков для достижения цели по инфляции в четыре процента в будущем году.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 15 августа решил поднять ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов годовых. Столь резкое ужесточение денежно-кредитной политики объяснили возникшими рисками для ценовой стабильности из-за динамики курса рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Суд арестовал Коломойского на два месяца с возможностью многомиллионного залога. Бизнесмен намерен подать апелляцию

    В Госдуме назвали главное условие повышения ключевой ставки

    Известный актер поделился воспоминаниями о квартирной трагедии

    В Польше указали на ложь Запада о России

    Посол Китая сообщил об усилении тенденции отказа от доллара

    Российский «Солнцепек» уничтожил живую силу ВСУ в ДНР

    В США рассказали об опасной фантазии Украины насчет F-16

    Российские военные поразили место хранения бронемашин ВСУ

    Российские военные пресекли все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску

    Российские военные поразили склады ВСУ с боеприпасами для С-200 под Славянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости