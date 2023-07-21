ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки

Глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, такое решение может быть принято на ближайших заседаниях совета директоров регулятора. Набиуллина уточнила, что его будут принимать, учитывая оценки развития ситуации и баланс рисков для достижения цели по инфляции в четыре процента в будущем году.

Ранее ЦБ поднял ставку до 8,5 процента годовых. Это стало первым с сентября прошлого года изменением денежно-кредитной политики. Сам регулятор объяснил это повышением проинфляционных рисков.

Кроме того, Центробанк анонсировал, что с 1 августа начнет дополнительную продажу валюты на сумму 2,3 миллиарда рублей в сутки. Это будет происходить в дополнение к операциям, которые с января проводятся по поручению Минфина в рамках исполнения бюджетного правила.