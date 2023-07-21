Центробанк объявил об увеличении продажи валюты

ЦБ начнет дополнительную продажу валюты на сумму 2,3 млрд рублей в сутки с 1 августа

Банк России анонсировал с 1 августа продажу валюты в дополнение к операциям, которые с января проводятся по поручению Минфина в рамках исполнения бюджетного правила. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регулятора.

ЦБ намерен продавать юани в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения в разрешенные финансовые активы внутри страны. Объем продаж рассчитывается на основании расходов денег из ФНБ за прошлое полугодие, операции будут проводиться с задержкой в один месяц.

По данным регулятора, с 1 января по 30 июля на указанные цели из ФНБ использовали 288,4 миллиарда рублей. Таким образом, в период до 31 января ежедневный объем продаж составит 2,3 миллиарда рублей. Для следующих периодов ЦБ установил ограничение для расходования средств из фонда в размере 300 миллиардов рублей за полгода.

Ранее Банк России не сообщал о намерении проводить такие операции. Объявление о них совпало с первым за десять месяцев повышением ключевой ставки, причем сразу на один процентный пункт, до 8,5 процента. Такое решение объясняется усилением проинфляционных факторов и ослаблением курса рубля.

Оба этих фактора способствуют укреплению рубля, но по состоянию на 15:00 21 июля российская валюта не отреагировала на них. Курс доллара с начала торгов подрос на 0,15 процента, до 90,36 рубля, а курс евро — не изменился, оставшись на уровне 100,48 рубля.

В настоящее время объем продаж в рамках бюджетного правила составляет 1,7 миллиарда рублей в сутки. Пересмотр их размера происходит в начале каждого месяца после публикаций данных Министерства финансов о нефтегазовых доходах за месяц.