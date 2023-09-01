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15:10, 1 сентября 2023Экономика

В Банке России намекнули на повышение ключевой ставки

Набиуллина: снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ маловероятно

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На ближайшем заседании Банка России не снизят ключевую ставку. О малой вероятности такого решения заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

По словам главы Центробанка, снижать показатель начнут лишь тогда, когда убедятся в устойчивом снижении цен.

«Я напомню, что мы на внеочередном заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции, и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого», — рассказала Набиуллина.

Также глава регулятора намекнула на возможное повышение ключевой ставки, так как эта мера с «определенным временным лагом» должна привести к укреплению национальной валюты. Банк России допускает сохранение показателя и не исключает целесообразность ее дальнейшего увеличения, пояснила она.

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Ранее Набиуллина допускала, что ключевая ставка в России продолжит расти. Регулятор будет принимать решение относительно показателя, учитывая оценки развития ситуации и баланс рисков для достижения цели по инфляции в четыре процента в будущем году.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 15 августа решил поднять ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов годовых. Столь резкое ужесточение денежно-кредитной политики объяснили возникшими рисками для ценовой стабильности из-за динамики курса рубля.

По словам зампредседателя правления банка ВТБ Дмитрия Пьянова, ключевая ставка в 12 процентов сохранится в России надолго, — до тех пор, пока инфляция в стране не будет снижена до целевых значений ЦБ. Аналитики банка не ожидают снижения ставки ранее середины 2024 года, «если не произойдет чего-то экстраординарного», добавил он.

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    Вячеслав Агапов
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