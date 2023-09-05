Центробанк не исключил нового повышения ключевой ставки

Зампред ЦБ Заботкин не исключил повышения ключевой ставки в ближайшее время

В России остаются значимыми проинфляционные риски, поэтому Центробанк не исключает нового повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 15 сентября. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин, передает РИА Новости.

По его словам, на слабость национальной валюты по-прежнему влияет повышенный импорт и дефицит продаж со стороны экспортеров. При этом Заботкин указал, что оперативные данные по инфляции свидетельствуют о ее приближении к верхней границе прогноза на 2023 год, который составляет 5-6,5 процента.

Центробанк начал ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в июле, когда поднял ставку на один процентный пункт, до 8,5 процента годовых. На фоне падения рубля до уровня ниже ста рублей за доллар регулятор провел внеочередное заседание и повысил ставку до 12 процентов.

Когда эти меры не помогли, власти провели совещание с крупнейшими экспортерами и договорились об увеличении продаж валюты. На короткое время рубль укрепился до уровня 92 рубля за доллар, однако в последнюю неделю российская валюта опять находится под давлением.

Ранее на этой неделе глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк может поднять ключевую ставку, если рубль опять упадет. По его словам, доллар по сто рублей является психологическим индикатором, и допустить, что люди столкнулись с такой реальностью и опять начали скупать доллары, нельзя.