Курс доллара превысил 97 рублей впервые с 16 августа

На утренних торгах на Московской бирже курс доллара превысил 97 рублей, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке стоимость американской валюты доходила до 97,36 рубля. По состоянию на 7:40 по московскому времени она торгуется по 97,2 рубля (плюс 38 копеек к предыдущему закрытию торгов).

Евро стоит 105,05 рубля (плюс 36 копеек).

Уже некоторое время начало месяца сопровождается заметным ослаблением рубля, в том числе на фоне сокращения предложения валюты экспортерами по окончании налогового периода и низкой ликвидности биржевого рынка, приводит РБК мнение аналитика ИК «Велес Капитал» Юрия Кравченко. Такой динамики можно ожидать и в начале сентября, считает эксперт.

Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгений Линчик согласен, что курс российской валюты снижается в связи с окончанием налогового периода. По его прогнозу, в ближайшее время стоит котировки будут находиться в коридоре 95-98 рубля за доллар США.

