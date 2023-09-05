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08:01, 5 сентября 2023Экономика

Курс доллара превысил 97 рублей

Курс доллара превысил 97 рублей впервые с 16 августа
СюжетКурс доллара:

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На утренних торгах на Московской бирже курс доллара превысил 97 рублей, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке стоимость американской валюты доходила до 97,36 рубля. По состоянию на 7:40 по московскому времени она торгуется по 97,2 рубля (плюс 38 копеек к предыдущему закрытию торгов).
Евро стоит 105,05 рубля (плюс 36 копеек).

Курс доллара от TradingView

Уже некоторое время начало месяца сопровождается заметным ослаблением рубля, в том числе на фоне сокращения предложения валюты экспортерами по окончании налогового периода и низкой ликвидности биржевого рынка, приводит РБК мнение аналитика ИК «Велес Капитал» Юрия Кравченко. Такой динамики можно ожидать и в начале сентября, считает эксперт.

Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгений Линчик согласен, что курс российской валюты снижается в связи с окончанием налогового периода. По его прогнозу, в ближайшее время стоит котировки будут находиться в коридоре 95-98 рубля за доллар США.

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    Софья Ермакова
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