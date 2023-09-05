В Госдуме оценили вероятность роста курса доллара выше 100 рублей

Депутат Аксаков: доллар не будет стоить больше 100 рублей

Центральный банк России может поднять ключевую ставку при ухудшении ситуации на валютном рынке, однако доллар не будет стоить больше 100 рублей. Так оценил вероятность курсовых колебаний глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете».

По словам депутата, сценарий роста курса американской валюты выше этой отметки маловероятен, так как «сто рублей за доллар — это такой психологический индикатор», который будет оказывать влияние на настроение бизнеса и граждан. Аксаков отметил, что при ослаблении рубля ниже 100 рублей россияне начнут скупать валюту, что окажет дополнительное давление на рубль, именно поэтому курс важно удержать до этой границы.

Другой мерой властей для удержания курса, кроме ключевой ставки, может стать обязательная продажа валюты экспортерами. По мнению Аксакова, сейчас между ЦБ и экспортерами существуют рекомендательные договоренности, однако он допустил и принятие регулятором административного решения на этот счет. В таком случае экспортеры должны будут продавать определенную долю от валютной выручки, это может быть как 10, так и 100 процентов, добавил глава думского комитета.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что тенденция ослабления курса рубля по отношению к доллару продолжится в ближайшее время. При этом причины длительного снижения национальной валюты «глубинные, а не конъюнктурные», отметил он. По словам эксперта, в конце сентября курс может опуститься до 98 рублей за доллар.