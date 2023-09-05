Экономист рассказал о курсе рубля в сентябре

Экономист Беляев допустил доллар по 98 рублей в конце сентября

Рубль снижается по отношению к доллару на протяжении нескольких месяцев, и эта тенденция продолжится, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Будущее курса он описал в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт обозначил, что соотношение валют зависит от общего состояния экономик. Российскую экономику он назвал некризисной. По словам аналитика, ее статистические успехи обусловлены активной работой военно-промышленного комплекса и реализацией бюджетных программ в виде нацпроектов. При этом экономика, которая относится к корпоративному сектору, находится в выжидательной позиции.

«В это же время в США преодолели свои кризисные моменты. Нельзя сказать, что они беспроблемно развиваются и движутся вперед. Тем не менее там экономика более живенько работает, чем наша. Это и определяет то, что курс рубля постепенно и медленно снижается по отношению к доллару. О том, что причины этого глубинные, а не конъюнктурные, свидетельствует то, что он последовательно снижается четыре месяца подряд», — сказал экономист.

Об устойчивости этой тенденции, по его словам, говорит то, что рубль снижается не только по отношению к доллару и евро, но и к юаню, курс которого достаточно сильно регулируется государством и лишен конъюнктуры. «Он указывает, как точный компас, на направление движения рубля», — отметил Беляев.

«Что мы увидим впереди? Вроде бы наша экономика слегка выходит из какого-то застоя. Меры правительства направлены на то, чтобы раскачать экономику и придать ей определенный импульс. Тем не менее говорить о каких-то ошеломляющих успехах пока рановато. Поэтому, судя по всему, в течение сентября мы увидим дальнейшее, но уже более медленное снижение курса рубля по отношению к доллару. Видимо, в конце сентября мы выйдем на 97, а, может быть, даже 98», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее в банке «Синара» спрогнозировали к концу 2023 года снижение доллара до 85-90 рублей. Снижения стоимости американской валюты в октябре-декабре эксперты кредитной организации ожидают на фоне прогнозируемого падения спроса на нее и увеличения предложения на рынке.

