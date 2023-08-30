Россиянам пообещали снижение курса доллара в конце года

Банк «Синара» ожидает в октябре-декабре 2023 года курса доллара 85-90 рублей

Курс доллара в четвертом квартале 2023 года составит от 85 до 90 рублей, следует из прогноза банка «Синара». Снижения стоимости американской валюты в октябре-декабре эксперты кредитной организации ожидают на фоне прогнозируемого падения спроса на нее и увеличения предложения на рынке.

Среди причин такого развития событий главный экономист банка Сергей Коныгин выделил: рост цен на нефть, увеличение реализации валютной выручки экспортерами, о которой, по данным СМИ, удалось договориться властям, снижение импорта товаров частным сектором, а также уменьшение объема спекулятивных сделок в связи с планируемым ужесточением регулирования.

Тем не менее рост цен на нефть пока происходит параллельно с ослаблением курса российской валюты. Цена барреля марки Brent превысила 30 августа 86 долларов. Курс доллара, установленный Банком России на 31 августа, прибавил 22 копейки, составив 95,92 рубля.

По мнению главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, курс рубля к доллару продолжит расти, и к концу года за единицу американской валюты будут давать 90 рублей. При этом он посетовал на неустойчивость российской валюты, отметив, что «несколько сделок могут как обваливать, так и резко укреплять курс».