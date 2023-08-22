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13:12, 22 августа 2023Экономика

Экономист спрогнозировал курс рубля к концу года

Экономист Клепач: курс доллара к концу 2023 года может снизиться до 90 рублей

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Курс рубля к доллару продолжит расти, и к концу 2023 года за единицу американской валюты будут давать 90 рублей, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Прогнозом он поделился с журналистами ТАСС.

Однако специалист посетовал на неустойчивость российской валюты — «несколько сделок могут как обваливать, так и резко укреплять курс». Помимо этого, Клепач предположил, что российский Центробанк вряд ли будет снова менять ключевую ставку в текущем году.

На экстренном заседании совета директоров Банка России, состоявшемся 15 августа, было принято решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12 процентов. Регулятор назвал причиной этого решения стремление вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем. Определяющего влияния на курс рубля такой шаг не оказал. Существенно расти он начал только на фоне достижения неформальных договоренностей российских властей с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, о котором сообщили СМИ.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на данные проведенного в июле опроса сообщил, что россияне ожидают курс доллара осенью на уровне 95 рублей, а через год — на отметке 97 рублей.

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    Дмитрий Воронин
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