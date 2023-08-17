«Ведомости»: российские власти договорились пока не ужесточать валютный контроль

Российские власти пока не будут устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала. Об этом договорились на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка (ЦБ) Эльвирой Набиуллиной, рассказали источники «Ведомостей».

По словам собеседников издания, кабмину удалось неформально договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий. В целом представители бизнеса согласились продавать больше выручки. Однако, подчеркнул один из источников, если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной. Также вероятен рост фискальной нагрузки.

Как утверждают источники газеты, участники встречи согласились, что ужесточение валютного контроля — это крайняя мера, которая может влиять на курс лишь временно, маскируя при этом фундаментальные причины ослабления нацвалюты. Они также признали, что главным фактором ослабления курса рубля стала мягкая денежная политика, которая привела к избыточному увеличению денежной массы.

Один из участников встречи рассказал, что Набиуллина объяснила решение повысить ключевую ставку не столько ситуацией с курсом, а с усилившимися инфляционными рисками. По ее мнению, для охлаждения спроса на импорт, который стал одной из причин ослабления рубля, правительству следует подумать о повышении ввозных пошлин.

Также участники встречи договорились, что помимо мониторинга за продажей экспортерами валютной выручки, разработают механизмы сдерживания роста кредитования. В ЦБ пообещали провести с банками работу.

На внеочередном заседании совета директоров 15 августа Банк России резко увеличил ключевую ставку на 3,5 базовых пункта, до 12 процентов годовых. Однако это решение не оказало существенного влияния на рубль, и национальная валюта снова начала дешеветь после незначительного роста.

15 августа о возможности усиления валютного контроля сообщал Bloomberg. Эта информация немедленно повлияла на курс российской валюты, которая даже после резкого повышения ставки начала двигаться в сторону 100 рублей за доллар. 16 августа о том, что российские власти готовы в любой момент обязать экспортеров продавать до 90 процентов валютной выручки, сообщало агентство Reuters.

16 августа курс доллара на Московской бирже опустился ниже 95 рублей впервые с 7 августа на фоне анонсированного совещания президента России Владимира Путина с Минфином по валютному контролю и поддержке рубля.