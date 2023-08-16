Рубль окреп во время совещания Путина с правительством

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 95 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 95 рублей впервые с 7 августа. На минимуме американская валюта падала до уровня в 94,3 рубля за доллар, свидетельствуют данные площадки.

Одновременно с долларом снижается и евро — на торгах 16 августа валюта преодолела планку в 103 рубля. Максимально евро падал до уровня в 102,95 рубля. На начало торгов его стоимость составляла 105,3 рубля.

Рубль укрепляется на фоне анонсированного совещания президента России Владимира Путина с Минфином. Ожидается, что глава государства обсудит с правительством меры по валютному контролю и поддержке рубля. Одна из возможных мер, которые могут озвучить во время встречи, — возобновление обязательной продажи валютной выручки экспортеров, вплоть до 80-90 процентов от получаемых средств.

Требование конвертации выручки в рубли ввели в России в феврале 2022. Экспортеров обязали продавать 80 процентов валюты. В мае норматив снизили до 50 процентов, а в июне размер продаваемой на рынке доли стала определять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Также среди вероятных изменений рассматривают запрет на выплату дивидендов, лимиты на вывоз валюты за пределы России экспортерами, ограничение валютных свопов, а также отмену субсидий на импорт.

На внеочередном заседании совета директоров 15 августа Банк России резко увеличил ключевую ставку на 3,5 базовых пункта, до 12 процентов годовых. Однако это решение не оказало существенного влияния на рубль, и национальная валюта снова начала дешеветь после незначительного роста.