Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:02, 16 августа 2023Экономика

Рубль окреп во время совещания Путина с правительством

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 95 рублей

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 95 рублей впервые с 7 августа. На минимуме американская валюта падала до уровня в 94,3 рубля за доллар, свидетельствуют данные площадки.

Одновременно с долларом снижается и евро — на торгах 16 августа валюта преодолела планку в 103 рубля. Максимально евро падал до уровня в 102,95 рубля. На начало торгов его стоимость составляла 105,3 рубля.

Рубль укрепляется на фоне анонсированного совещания президента России Владимира Путина с Минфином. Ожидается, что глава государства обсудит с правительством меры по валютному контролю и поддержке рубля. Одна из возможных мер, которые могут озвучить во время встречи, — возобновление обязательной продажи валютной выручки экспортеров, вплоть до 80-90 процентов от получаемых средств.

Курс доллара от TradingView

Требование конвертации выручки в рубли ввели в России в феврале 2022. Экспортеров обязали продавать 80 процентов валюты. В мае норматив снизили до 50 процентов, а в июне размер продаваемой на рынке доли стала определять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Также среди вероятных изменений рассматривают запрет на выплату дивидендов, лимиты на вывоз валюты за пределы России экспортерами, ограничение валютных свопов, а также отмену субсидий на импорт.

На внеочередном заседании совета директоров 15 августа Банк России резко увеличил ключевую ставку на 3,5 базовых пункта, до 12 процентов годовых. Однако это решение не оказало существенного влияния на рубль, и национальная валюта снова начала дешеветь после незначительного роста.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший экспортер нефти проиграл России в борьбе за азиатский рынок

    Молодым родителям подсказали способ сохранить чувства в первый год жизни ребенка

    В Германии отказались от плана НАТО по военным расходам

    В России захотели лишать свободы за публикацию кадров последствий атак дронов

    Контрабандиста поймали с полутора тоннами бивней моржа и мамонта

    Рубль окреп во время совещания Путина с правительством

    Туристку возмутил «отвратительный» завтрак в Европе за 10 тысяч рублей

    Срок службы деревянного дома оценили

    Путин призвал привыкнуть к изменениям климата

    У звезды «Теории большого взрыва» развилась болезнь из-за ношения дочери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости