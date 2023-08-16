Путин обсудит с Минфином меры по укреплению рубля

FT: Путин 16 августа выслушает предложения Минфина по валютному контролю

Президент России Владимир Путин 16 августа проведет экстренную встречу с представителями Минфина, чтобы обсудить ужесточение валютного контроля на фоне резкого ослабления рубля, узнала Financial Times.

Резкое повышение ключевой ставки Банком России на 3,5 процентных пункта не оказало существенного влияния на рубль, сообщили газете два осведомленных источника. В связи с этим Путин рассмотрит предложение Минфина по возобновлению обязательной конвертации в рубли валютной выручки экспортеров, большая часть которой сейчас хранится за границей.

Журналисты ознакомились с инициативами министерства. В частности, ведомство предлагает обязать экспортеров продавать до 80 процентов своей выручки в иностранной валюте в течение 90 дней. За отказ подчиняться этому требованию компании будут лишать государственных субсидий.

В качестве альтернативных мер по укреплению рубля Минфин озвучит запрет на выплату дивидендов, лимиты на вывоз валюты за пределы России экспортерами, ограничение валютных свопов, а также отмену субсидий на импорт.

Как рассказали источники издания, министр финансов Антон Силуанов был единственным чиновником от экономического блока, который высказался в пользу валютного контроля на заседании правительства в понедельник, 14 августа.

Как напомнили журналисты, на рубль давит дефицит федерального бюджета, спровоцированный увеличением государственных расходов, а также падение доходов от экспорта и рост импорта. При этом возможности ЦБ влиять на курс рубля через продажу валюты на внутреннем рынке ограничены, так как на Западе заморожено около 300 миллиардов долларов его валютных резервов.

14 августа курс доллара приближался к 102 рублям, а курс евро превышал 111 рублей. После решения ЦБ повысить ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов годовых рубль несколько окреп — на торгах 16 августа доллар опускался ниже 96 рублей, а евро — ниже 105 рублей.