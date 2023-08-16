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14:56, 16 августа 2023Экономика

Курс евро опустился ниже 105 рублей

Курс европейской валюты на бирже опустился до 104,8 рубля

Фото: Willfried Wende / Unsplash

Курс евро на Московской бирже в среду, 16 августа, опустился ниже 105 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На минимуме европейская валюта стоила 104,8 рубля — с момента открытия торгов ее стоимость снизилась почти на 50 копеек. К моменту написания материала стоимость евро скорректировалась до 105,13 рубля.

Тем временем доллар на Московской бирже подешевел на 77 копеек. На начало торгов американская валюта оценивалась в 96,8 рубля, на максимуме ее стоимость снижалась до 96 рублей.

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В начале недели, 14 августа евро и доллар на Московской бирже обновили максимумы марта 2022 года. Европейская валюта превысила планку в 111 рублей, а американская выросла до 101,64 рубля. С начала торгов обе валюты укрепились более чем на два процента. Причиной ослабления рубля помощник президента России Максим Орешкин назвал слишком низкую ключевую ставку.

После объявленного Банком России внеочередного заседания рубль начал крепнуть. Также на подорожание национальной валюты повлияло возможное восстановление контроля за движением капитала. На фоне последней новости курс доллара опустился до 96,9 рубля, евро — 106,02 рубля.

Согласно опросу аналитического центра Университета «Синергия», у большинства россиян пропал интерес к росту курса валют. Более 70 процентов граждан не следят за подорожанием валют регулярно, о всех изменениях они узнают из новостей или от знакомых.

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    Вячеслав Агапов
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