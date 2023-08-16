У россиян пропал интерес к росту курса доллара

Университет «Синергия»: более 70 % россиян не следят за курсом доллара

У большинства россиян пропал интерес к росту курса доллара. По данным опроса аналитического центра Университета «Синергия» (есть в распоряжении «Ленты.ру»), более 70 процентов граждан не следят регулярно за подорожанием валют и узнают о всех изменениях из новостей или от знакомых.

Около 22 процентов респондентов следят за изменением курса не чаще раза в неделю и лишь 8 процентов делают это ежедневно. Среди тех, кто не интересуется валютой, 68 процентов редко покупают иностранную продукцию. Каждый десятый (11 процентов) из них покупает товары иностранных брендов раз в год или чаще, а каждый пятый (21 процент) перестал покупать импортную продукцию из принципа.

Большинство опрошенных (63 процента) заявили, что для обеспечения независимости от иностранных валют в России необходимо развить собственное производство и наладить несырьевой экспорт. Еще 17 процентов опрошенных заявили, что справиться с этим можно, увеличивая зарплаты на упреждение подорожанию импорту. 11 процентов россиян выступили против свободной конвертации национальной валюты, а более 7 процентов — за полный запрет обращения долларов на территории страны.

Опрос проводился 14 и 15 августа 2023 года путем анкетирования по электронной почте. Всего было опрошено более пяти тысяч россиян возрастом от 18 до 70 лет из всех регионов страны.

В начале недели, 14 августа, американская и европейская валюты укрепились более чем на два процента и достигли новых максимумов с марта 2022 года. Евро превысил отметку в 111 рублей, а доллар поднимался до 101,64 рубля. Юань вплотную подошел к уровню в 14 рублей. Из-за рекордного подорожания валют Банк России резко увеличил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта.

Помимо ужесточения денежно-кредитной политики власти России обсуждают возможность частично восстановить контроль за движением капитала и снова сделать продажу экспортной выручки обязательной. Новое рассмотрение этой меры может состояться в конце текущей недели, заявили источники Bloomberg.